Willy Helsmoortel: "Het einde van alles wat vaart en drijft in Oostende"

Willy Helsmoortel (77) zwaaide af bij De Zeewacht in 1999, na een jarenlange carrière in de journalistiek.

"Mijn hele carrière is verbonden met de vaart", steekt Willy van wal. Hij startte in de jaren vijftig als tekstverwerker voor het Visserijblad. "Op gebied van de vaart was Oostende een wereldspeler. Ook het Zeewezen was een belangrijke werkgever. Bij de oprichting van de RMT in de jaren zeventig was de visserij al wat op de retour. Vele mensen uit die sector hebben toen gesolliciteerd bij de maalboten. Dus je had direct een tewerkstellingsplaats van 1.280 mensen. Onder druk van de vakbond is dat dan gestegen naar 1.500, zowel in de werkplaatsen als aan boord van de schepen."

Aanmodderen

"Oostende had op zeker ogenblik rond de 15 à 17 afvaarten per dag. Iedereen in Oostende kende iemand die bij de RMT tewerkgesteld was. Maar niemand heeft het rode lichtje willen zien branden. Er was al lang sprake van toenemende trafieken uit Duinkerke en Calais, plannen om de Kanaaltunnel te bouwen... Op dat moment heeft professor Georges Allaert gewezen op het feit dat men - indien men de RMT wilde behouden - zou moeten saneren en kijken voor een modernere vloot. Maar hij werd afgedaan als iemand die dwarsligt."

"Er werd niet ingegrepen, men modderde maar wat aan. Iedereen was gelukkig bij de RMT. Maar de mensen aan boord begonnen toch wel te voelen dat de situatie niet meer houdbaar was. En de politiek in Brussel is een beetje vuil geweest. Er zijn mensen van de RMT die mij vertelden dat minister Michel Daerden, toen verantwoordelijk voor verkeerswezen, in 1995 had gezegd dat de RMT nooit zou weggaan. In 1996 maakte hij dan toch bekend dat het een jaar later zou gedaan zijn. Maar in de periode tussen het aankondigen van het einde en de laatste vaart, zijn er in de directie in Brussel nog - ik weet niet meer hoeveel precies - tussen de 16 en de 24 nieuwe mensen aanvaard. Mensen die geen Engels kende, geen Nederlands. En of ze de zee ooit al hadden gezien ben ik ook niet zo zeker."

Dramatisch

"Op het moment van het faillissement had de RMT meer dan 1 miljard Belgische frank schuld", weet Willy. "Dat is ongeveer de prijs van de Prins Filip, het schip met de 500 fouten. Toen men dat schip in vaart bracht, heeft men ontdekt dat er meer dan 500 mankementen waren. Het was het vlaggenschip, maar de toekomst van de RMT stond eigenlijk al zo goed als vast toen."

"Ik wil niet negatief zijn, maar de teloorgang van alles wat vaart en drijft in Oostende, dat is erg. In mijn verste herinneringen waren vele mensen tewerkgesteld in de twee grote lijnen: de Tilbury-lijn en de Cockerill-lijn. Dat is ook verdwenen. De Zeemacht was ook weg. En de visserij was naar de kloten. Nu blijft er niets meer over. Het is dramatisch."

Administratie

"De mensen van de RMT hebben ze trouwens valse hoop gegeven. Op de ochtend van de verkiezingen in 1994 had Johan Vande Lanotte aan alle brievenbussen een reddingsboei gehangen. En samen met Michel Daerden had hij gezegd dat de RMT nooit ging weggaan. Dat speelt ook allemaal mee."

"Had men vroeger gereageerd - van zodra de plannen voor de Kanaaltunnel bekend raakten - dan had de RMT er misschien nog kunnen zijn. Hadden er ingenieurs aan de knoppen gezeten, die zich niet lieten sturen door de overheidsmachine die zo traag op gang komt. Die logheid van de administratie heeft mee de ondergang bepaald."

"Een tijdje geleden was ik in Spanje. Ik ging daar iets drinken en de uitbater kwam spreken met me. Hij vroeg me van waar ik kwam. Hij had een dubbele nationaliteit: Spaans en Belgisch. Blijkbaar had die man jarenlang een zaak uitgebaat op de Vindictivelaan. Wanneer er een schip aanmeerde, kwam al het volk rechtstreeks naar zijn café. Hij heeft daar gouden zaken gedaan. De dag dat de RMT gestopt was, mocht hij zijn tent sluiten."

"Ik heb nog een interview gedaan met de eerste Amerikaanse basketters die in Oostende kwamen spelen. Ik vroeg hen wat hen het meeste opviel in Oostende. Ze antwoordden dat het hen opviel dat mensen al om 8 uur 's morgens pinten zaten te drinken op café... Maar dat waren de mannen die van de RMT kwamen (lacht). Nu is het huilen met de pet op in de haven..."

We are RMT

"Van de laatste reis herinner ik me niet erg veel", zegt Willy. "Maar ik geloof dat we met de hele redactie zijn meegereisd op de Prins Filip. Had het bestaan, gingen de mensen - zoals met Je suis Charlie voor Charlie Hebdo - We are RMT op hun borst spelden. Want toen de Prins Filip is uitgevaren, stond het hele staketsel vol. Ja, voor vele mensen was het een zeer emotionele dag."

"Het einde van de RMT loopt volgens mij gelijk met het einde van alles wat vaart en drijft in Oostende. Het was het begin van het einde. Maar vandaag is er volgens mij geen toekomst meer voor een ferryverbinding vanuit Oostende", besluit Willy.