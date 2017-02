Westhoek vreest 'vacuüm stolp' boven de regio

"Vlaanderen zet niet alleen een stolp op de landelijke regio's, ze zal de ruimte eronder verder vacuüm trekken", aldus de burgemeesters.

De burgemeesters van Poperinge, Ieper, Diksmuide en Veurne zijn niet bepaald opgezet met de resultaten van de studie die het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet voorbereiden. Daarin staat dat gemeenten in een landelijke gemeente er niet moeten op rekenen dat de dienstverlening verder zal toenemen, integendeel.

De studie gaat uit van de knooppuntwaarde. De regio en de Weskust scoren nog goed tot zeer goed op het niveau van voorzieningen, maar de knooppuntenvoorzieningen zijn beperkt. "Met andere woorden, in het Vlaamse Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal geen ruimte voor ontwikkelingen ten dienste van de inwoners van landelijke regio's worden voorzien, want de dienstverlening is er op vandaag reeds ondermaats. Vlaanderen heeft decennialang gedesinvesteerd in deze gebieden, waardoor de achterstand nu dermate groot is, dat beslist wordt dat deze gebieden volledig aan hun lot kunnen worden overgelaten?", vragen de burgemeesters zich af. "Voor de leefbaarheid in de landelijke regio Westhoek is een performante ontsluiting van de vier stedelijke gebieden met het openbaar vervoer onontbeerlijk. Vlaanderen kan het zich niet permitteren om een deel van onze 220.000 inwoners links te laten liggen."

Volgens de Westhoek moet Vlaanderen beseffen dat er in het hartje van Europa geen perifere regio's meer zijn in Vlaanderen. Zo vraagt de regio om ook de opportuniteiten die de regio heeft dankzij de nabijheid met Frankrijk, beter te bekijken en de regio te ontsluiten. "Dat Vlaanderen bovendien inwoners van regio's met een geconcentreerde grote woonkwaliteit en goede werkgelegenheid op termijn wil deporteren naar de Vlaamse ruit, die nu al uit zijn voegen barst door dagelijkse files, wachtlijsten, hoge grondprijzen, is niet te begrijpen! We kunnen hier alleen bij vaststellen dat sommigen blijkbaar 60 jaar terug in de tijd willen om van Limburg en West-Vlaanderen weer "achtergebleven gebieden" te maken", besluiten de burgemeesters boos.

