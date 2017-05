West-Vlaanderen zag buitenlandse investeringen licht stijgen in 2016

Vandaag publiceerde consultancybedrijf EY op een persconferentie zijn Barometer van de Belgische Attractiviteit. In deze barometer onderzoekt EY de aantrekkelijkheid van België als investeringslocatie voor buitenlandse investeerders en wordt een overzicht gegeven van het effectief aantal investeringsprojecten in ons land. De provincie West-Vlaanderen zag haar buitenlandse investeringen in 2016 licht stijgen. Met vijftien investeringen haalde het zelfs het hoogste aantal investeringen van de voorbije elf jaar. Op het vlak van jobcreatie kende onze provincie wel een lichte terugval. Tegenover 2015 kon West-Vlaanderen in 2016 slechts 404 arbeidsplaatsen creëren. Dat zijn 291 jobs minder dan het voorgaande jaar of een daling van maar liefst 42 procent.