West-Vlaamse aanwervingscampagne levert Infrabel dertigtal nieuwe werknemers op

De campagne liep onder de naam "Wuk peis je? E job bi Infrabel ist etwuk vo gie?". Tijdens de twee jobdagen, die vrijdag en zaterdag plaatsvonden in Kortrijk, kwamen in totaal zowat 225 geïnteresseerden langs.

Infrabel telt bijna 900 openstaande vacatures in het hele land. De komende jaren gaan heel wat babyboomers met pensioen en dreigt een personeelstekort. De spoorwegnetbeheerder lanceerde daarom eind januari in samenwerking met HR Rail een aanwervingscampagne, te beginnen in West-Vlaanderen. Die campagne mondde vrijdag en zaterdag uit in twee jobdagen in het Logistieke Centrum Infrastructuur in Kortrijk.

De jobdagen leverden 29 nieuwe collega's op. Die zullen vooral worden ingezet voor het onderhoud van sporen en wissels, maar ook voor werkzaamheden aan de seinen en de bovenleiding. Over enkele maanden start Infrabel met een gelijkaardige campagne in de regio Antwerpen-Aarschot, meldt Petit nog.

