West-Vlaams rood ras gaat voor Europese naambescherming

Dat meldt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) dinsdag. Enkel de Vlaams-Brabantse tafeldruif bezit op dit moment die Europese BOB-erkenning in Vlaanderen.

Doorheen de geschiedenis, die teruggaat tot de 18de eeuw, werd het vlees van het rood ras een typisch West-Vlaamse specialiteit terwijl het ras elders ook nog werd gebruikt voor melk. Het vlees is de jongste jaren aan een fikse opmars bezig en heel wat gastronomische restaurants hebben het op hun menu staan.

Productie volledig in eigen provincie

Als het vlees een BOB-erkenning krijgt, mag de naam "vlees van het rood ras van West-Vlaanderen" alleen gebruikt worden "wanneer voldaan is aan het productdossier en wanneer alle productiestappen (van geboorte tot slacht) plaatsvinden in West-Vlaanderen", aldus VLAM.

Het dossier "vlees van het rood ras van West-Vlaanderen" werd eind 2014 ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij, nadat het in 2012 al was erkend als Vlaams streekproduct. In september vorig jaar gaf Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege haar akkoord. Nu moet het dossier een nieuwe procedure op Europees niveau doorstaan. Zo kunnen andere lidstaten nog bezwaar indienen. De finale beslissing ligt bij de Europese Commissie.

