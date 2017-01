Werknemers krijgen pizza dankzij record aantal dagen zonder arbeidsongeval

Feeststemming bij cartonnagebedrijf BDMO in Meulebeke vrijdag, want het bedrijf slaagt er in om nu al 1.002 dagen ongevallenvrij te functioneren.

"Een van onze waarden binnen het bedrijf is duurzaamheid. Het ongevallenvrij kunnen werken behoort hier zeker toe", legt CEO Geert Casselman uit. "Ik ben dan ook enorm fier dat mijn personeel gemotiveerd en zonder 'verletdagen' nu al meer dan 1.0000 dagen aan de slag is. Om die reden houden wij op deze vrijdagmiddag een groot pizzafestijn voor al onze werknemers."

foto :