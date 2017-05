Week van de Korte Keten: lekker West-Vlaams!

Met zes nieuwe fietsroutes en authentieke hoevepicknicks op twintig verschillende adresjes laten Westtoer, POM West-Vlaanderen en Inagro ons tijdens de tweede editie van de Week van de Korte Keten proeven van al het lekkers dat onze streek te bieden heeft.

Volgens gedeputeerde Franky De Block een niet te onderschatten troef, die West-Vlaamse keuken. "De West-Vlaamse chefs koesteren onze culinaire schatten en verheffen de streekgebonden keuken tot een kunst. Maar ook onze landbouwers en KMO's leveren topkwaliteit, en daar mogen we best wat trotser op zijn. Met het authenticiteitslabel '100% West-Vlaams' zetten we hun product in de kijker dat deel uitmaakt van de West-Vlaamse identiteit."

De Week van de Korte Keten focust op het Brugse Ommeland, de Leiestreek, de Westhoek en de kust. Een hele week lang laten zes nieuwe fietsroutes, proeverijen en opendeurdagen bij hoeve- en streekproducenten het brede publiek kennismaken met 'lekker West-Vlaanderen'. Op de tuinbeurs Hof & Huis, van 25 tot en met 28 mei in Kasteel d'Aertrycke, krijgen onze lokale producenten een apart plaatsje in het West-Vlaams streekproductendorp en tot eind september bieden twintig boerderijen een originele hoevepicknick aan. Alle evenementen werden gebundeld in een magazine dat verschijnt op 100.000 exemplaren, daarnaast zijn ze ook terug te vinden op de website www.weekvandekorteketen.be

(WK)