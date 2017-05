"We moeten concurreren met de warenhuizen"

Bakker Dany D'Haeyere uit de Barakken ziet het aantal bakkers in Menen dalen. "Vroeger bestond 80 procent van de bakkers uit traditionele bakkers, nu is dat nog maar 60 tot 50 procent. We moeten langzaam plaats maken voor warenhuizen en industriële bakkers." Volgens zijn vrouw Katleen Debrabandere zorgen grotendeels gezonde alternatieven voor brood voor een kleinere vraag.