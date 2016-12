Waregemse bank CKV komt met eerste renteverhoging spaarboekje

De Belgische spaarbank Centrale Kredietverlening (CKV), met zetel in Waregem, zal vanaf 1 januari de rente op haar spaarrekening verhogen, zo bericht Spaargids.be. Volgens de gespecialiseerde gids is het meteen ook de eerste echte renteverhoging op spaarboekjes in België, sinds 2012-2013.