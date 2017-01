VOKA wil snelheid in de westhoek terug op 90 km per uur

Het thema 2017 van VOKA 'The Future is (y)ours' sluit aan bij dat van vorig jaar, 'Facing the World'. Regioverantwoordelijke Westhoek Jonas Plouvier licht het nieuwe jaarthema toe: 'ondernemers moeten zelf hun toekomst maken door erin te investeren, in mensen, in tewerkstelling, in machines... en ook een internationale, exportgerichte visie hebben. Meer investeren resulteert uiteindelijk in meer omzet.