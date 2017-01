Voka West-Vlaanderen vreest harde Brexit: "Nieuwe importheffingen vermijden"

Het Verenigd Koninkrijk is met een omzet van 42 miljard euro de vijfde grootste handelspartner voor Vlaanderen. Vlaanderen is goed voor 85,69 procent van de export en 89,07 procent van de import, becijfert Voka. "We hebben nood aan een sterke handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk", aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

"We moeten dus gaan voor een handelsvriendelijke Brexit en vooral vermijden dat er nieuwe importheffingen worden ingevoerd die onze bedrijven kunnen schaden. Nu de Britten aangeven om de interne markt te verlaten, brengt dit enorme onduidelijkheid met zich mee. Dit schept opnieuw onzekerheid over eventuele invoerrechten en nieuwe administratieve beslommeringen met douane. Nefast voor onze Vlaamse en West-Vlaamse bedrijven", zegt Bert Mons.

Voeding en textiel

Voka roept op tot een sereen en constructief debat tussen beide partijen, waarbij de economische belangen primeren. De ondernemersorganisatie trok in december met APZI, de vereniging van havenondernemingen in Zeebrugge, en een delegatie politici naar Londen voor overleg met het Brexitteam van Theresa May en met vertegenwoordigers van het Britse bedrijfsleven. De komende maanden zet Voka die gesprekken voort. Er wordt ook een tegenbezoek gepland.

Voka West-Vlaanderen denkt vooral aan enkele sectoren waar de provincie heel sterk in is, zoals de voedings- en textielsector. Bijvoorbeeld in de voedingssector is Vlaanderen, en dan vooral West-Vlaanderen, de grootste leverancier naar Groot-Brittannië. Ook voor de haven van Zeebrugge is Groot-Brittannië een belangrijke handelspartner: 45,2 procent van de totale trafiek is met de Britten.

(Belga)