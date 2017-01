Voka: "Arbeidskrapte in West-Vlaanderen wordt nijpend"

Dat blijkt uit cijfers die Voka West-Vlaanderen verzamelde naar aanleiding van hun nieuwjaarsreceptie. De ondernemersvereniging zet dit jaar fors in om dat fenomeen tegen te gaan.

De werkloosheidscijfers in West-Vlaanderen zitten op hun laagste niveau sinds 2008, met een werkloosheidsgraad van 5,6 procent. Ook het aantal vacatures zit terug stevig in de lift, maar ondanks die positieve trends ontstaan er wel forse spanningen op de markt. In West-Vlaanderen zijn er amper 2,3 werkzoekenden per vacature, wat het laagste is in Vlaanderen waar het gemiddelde 3,2 bedraagt. In de regio Roeselare ligt dat cijfer zelfs op 1,3 werkzoekende per vacature. In Oostende ligt dat getal nog een pak hoger. Met 8,9 werkzoekenden per vacature trekt Oostende het gemiddelde wat op, maar ook daar is dit het laagste cijfer in ruim tien jaar.

Niet enkel technisch goed geschoold personeel vinden is moeilijk, maar ondertussen wordt gezocht naar alle profielen. "Die arbeidskrapte wordt vaak afgeschilderd als een luxeprobleem, maar dat is het allerminst", aldus Veerle De Mey, directeur belangenbehartiging bij Voka West-Vlaanderen.

Probleem is ook dat werkzoekenden weinig mobiel zijn. Projecten rond vervoer, zoals de shuttlebus tussen Westvlees in Oostrozebeke en Oostende, lopen spaak. Voka wil ook mensen uit Noord-Frankrijk en Henegouwen mobiliseren, maar dat loopt niet altijd even vlot. "We hebben alles in handen om verder te groeien. De bedrijven willen investeren in infrastructuur en machines maar ook in menselijk kapitaal. Maar daarvoor moeten die mensen beschikbaar zijn. Een bedrijf die de regio verlaat omwille van dit probleem, is één die we nooit meer terug zien", aldus Michel Soubry, van het bedrijf Soubry, maar ook regiovoorzitter bij Voka Mid-West-Vlaanderen. "Vroeger, bij een tekort, keken we even over de grens in Noord-Frankrijk. Nu volstaat dat niet meer. Er is veel meer nodig."

Voka zette onder meer een actie op om studenten die uitzwermen terug te halen onder de noemer "Kere ekje were". Ook vluchtelingen of allochtonen worden steeds meer en beter gescreend, en er wordt ook gekeken naar de IBO (individuele beroepsopleidingen) met extra taalopleiding. In Ieper worden jobdagen georganiseerd en VOKA gaat ook naar jobbeurzen in Gent en Doornik. Voka start tevens met pilootprojecten rond 'duaal leren' om de doorstroom van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt vlotter te laten gebeuren.

