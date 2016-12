Vlaamse Visveiling kent jaar met mincijfers

Dat blijkt vrijdag uit cijfers die de Vlaamse Visveiling heeft meegedeeld aan Belga.

Het werd dus een jaar met heel wat mincijfers voor de Vlaamse Visveiling. Vorig jaar daalde het volume al met ruim drie procent, maar dat werd toen goedgemaakt met de sterke prijs voor pladijs, waardoor de omzet zelfs 2,3 procent steeg. Dit jaar daalde het volume met 8 procent tot 18.000 ton. De prijzen deden het opnieuw goed met een stijging van 3,3 procent tot 3,96 euro per kilo, maar die prijs kon niet verhinderen dat de omzet met vijf procent zakte, tot 71 miljoen euro. Pladijs en tong bleven wel de prijsbeesten van de veiling.

De forse daling is vooral te wijten aan de quota, meent de Vlaamse Visveiling. De quota voor pladijs, tong en kabeljauw lagen hoger in het noorden van de Noordzee en lager in de visgebieden dicht bij de Vlaamse havens. Heel wat reders beslisten dus om meer naar het noorden te gaan vissen en aan te landen in Nederland, dat dicht bij die visgebieden ligt. Vooral de Visveiling in het Nederlandse Urk profiteert daarvan. Zij noteren een forse omzetstijging.

"Wij proberen als de Vlaamse Visveiling een goede service te bieden en een goede prijs op te bouwen, maar we begrijpen dat de vissers het economisch belang voorrang geven en hun goederen in Nederland aanbieden", aldus Johan Van de Steene, directeur van Visveiling. "Ik hoop echter op steun van Vlaanderen. Vlaanderen moet onze reders ervan overtuigen om aan te landen en effectief te verkopen in Vlaanderen. Dat is in Nederland bijvoorbeeld verplicht, maar bij ons mogen de vissers hun vis vermarkten waar ze willen." Rond die kwestie ontstond er recent een dispuut tussen heel wat reders en de Vlaamse Visveiling. Er werd zelfs een bemiddelaar aangesteld die inmiddels aan zijn taak begonnen is.

Toch is de Vlaamse Visveiling positief. "We werken hard aan onze diensten. We zijn volledig in orde met de normen in het kader van voedselveiligheid en traceerbaarheid", aldus Van de Steene. Maar ook in 2017 zijn de quota interessanter in het noorden, dus zullen de Nederlandse havens interessanter blijven voor de Belgische vissers.

