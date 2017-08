In een eerste spotje vergist een West-Vlaamse die wilde afspreken met een zekere 'Henk' zich en belandt ze in... -tromroffel- Genk!

In het spotje dat zich richt tot Oostende, valt een vrouw uit Oostende in slaap op de trein naar Brussel en belandt ze zo in de Limburgse centrumstad.

De filmpjes maken deel uit van een ruimere campagne, want de stad richt zich eveneens tot Antwerpen en Gent.