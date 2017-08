Verminderde reclame-inkomsten drukken winst bij Roularta Media Group

De dalende advertentieomzet (5 procent en dat is, volgens Roularta beter dan het gemiddelde binnen de mediasector) weerhoudt RMG er niet van om haar 360 graden-strategie onverminderd voort te zetten. Op tv, op radio, in print en digitaal blijft Roularta omnipresent met sterke merken die door de kijkers, luisteraars, lezers, surfers en adverteeerders.

Bij de print bedraagt de omzetdaling 6,4 procent, een gevolg van die verminderde advertentieinkomsten en van drukopdrachten voor derden. Bij de audio-visuele afdelingen is er, inclusief de acquisities, een omzetgroei van bijna anderhalf procent. Voor impact acquisities is er echter een omzetdaling van 2,9 procent. Dat alles resulteert in een nettowinst voor de RMG-aandeelhouder van 1,3 miljoen euro. Vorig jaar was dat 14,7 miljoen euro.