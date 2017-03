Vergunning voor garagecomplex Top Motors in Rumbeke, ondanks protest buurtbewoners

Het garagecomplex komt op de locatie van voormalige feestzaal Cofar in de Kaasterstraat 42. Het gaat om een garage met onder meer drie toonzalen en twee werkplaatsen. Door de grootte van het project vrezen de bewoners van de Kaasterwijk dat er heel wat overlast zal zijn. Er kwam dan ook heel wat protest toen de stad Roeselare in eerste instantie een positief advies gaf. De bewoners legden al hun hoop bij de provincie, maar die verleent nu dus toch een vergunning, maar wel met een hele resem voorwaarden.

Wel zijn er een aantal voorwaarden. Zo moet er een nieuwe verbindingsweg komen vanaf de rotonde in de Kaasterstraat, aansluitend op een nieuwe rotonde in de Koestraat. De rotonde op het einde van de Kaasterstraat wordt losgekoppeld van de Kaasterstraat met een kip. Verder sluit de Koestraat aan op de N36. Daardoor wordt de scheiding tussen woonverkeer en alle toekomstig KMO-verkeer gerealiseerd en wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren van de omwonenden in de residentiële woonwijken.

Verder dient er een ruime parkeerplaats voorzien te worden waar ook het aanpalende wellnesscomplex Thermen R gebruik kan van maken en moet er een geluidsmuur gebouwd worden tussen Thermen R en de toegangsweg naar Top Motors. Ook mag de publiciteit van Top Motors enkel gericht zijn naar de N36 en niet richting residentiële woonwijken.

(TD)