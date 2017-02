Vakbond Blokker: "Filiaal in Diksmuide verdwijnt"

In Vlaanderen gaan 37 Blokker-winkels dicht, zo is vernomen uit vakbondsbron. Het gaat onder meer om de vestigingen in Aarschot, Deinze, Diksmuide, Eeklo, Gent en Hasselt. In totaal verdwijnt één derde van het totale aantal Blokker-winkels in België.