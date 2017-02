Unizo West-Vlaanderen focust op advies en begeleiding voor de ondernemer

Op de jaarlijkse provinciale nieuwjaarsreceptie in Maelstede in Kuurne stelde de West-Vlaamse Unizo-tak haar focuspunten voor 2017 voor. Met Go for Finance en Road to Growth wil de zelfstandigenorganisatie nog meer inzetten op persoonlijk advies voor ondernemers.