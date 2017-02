Unizo blij met omgevingsvergunning, die vorige aparte vergunningen integreert

Op 23 februari zal de omgevingsvergunning in werking treden. Die integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning. Unizo heeft hier vele jaren voor geijverd en is dan ook tevreden. Tot 1 juni 2017 is er evenwel een overgangsperiode. De werkgeversorganisatie vraagt hieromtrent heldere communicatie en afstemming tussen de steden en gemeenten om misverstanden en onduidelijkheden te vermijden.

