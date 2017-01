Tweede LNG-steiger Zeebrugge operationeel

Na de operationele tests de voorbije maanden is op de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge eind december de tweede aanmeersteiger in gebruik genomen. De tweede steiger op de LNG-terminal is ontworpen voor de ontvangst van de kleinste LNG-schepen met een capaciteit van 2.000 m3 tot grote LNG-schepen met een capaciteit van 217.000 m3.

Voor het laden van kleine LNG-schepen aan de tweede steiger zijn op basis van langetermijncontracten al circa 200 laadbeurten geboekt. Daarmee versterkt de haven van Zeebrugge zich als gashub.

Het Havenbestuur van Zeebrugge zorgde overigens mee voor de realisatie van de steiger door de onderwaterstructuur voor hun rekening te nemen.

Met de mogelijkheid om op de tweede steiger ook de kleinste LNG-schepen te ontvangen, kunnen nu ook zogenoemde LNG-bunkerschepen op de terminal aanmeren. Dat zijn schepen die LNG komen laden om andere schepen te bevoorraden die LNG als brandstof gebruiken. Die bevoorrading kon totnogtoe alleen met LNG-tankwagens, die op de terminal komen laden maar die voor de bevoorrading van zeeschepen de handicap van een beperkte capaciteit hebben. LNG als scheepsbrandstof neemt aan belang toe omdat in het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee strenge emissienormen gelden voor zwavel en LNG in vergelijking met zware stookolie een veel schonere verbranding heeft.

Rederij UECC heeft in die optiek in Zeebrugge recent een eerste autoschip op LNG in gebruik genomen en binnenkort volgt een tweede. Dat schip werd vorige maand voorgesteld in Zeebrugge. Momenteel zijn circa 40 schepen in aanbouw voor trafiek in het Kanaal, de Noordzee of de Baltische Zee en de helft daarvan zijn schepen op LNG.

De verhandeling van vloeibaar gas zit in de lift in Zeebrugge. In 2015 werd er nog 9 procent meer verhandeld dan het jaar voordien. De haven geeft de jaarcijfers voor 2016 vrijdag prijs.

