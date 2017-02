Twee West-Vlaamse filialen genomineerd voor Foreign Investment Trophy

Met de Foreign Investment Trophy wil Flanders Investment & Trade de meest opvallende investeringen van buitenlandse bedrijven in Vlaanderen in de schijnwerpers plaatsen. Voor de vijfde editie van de trofee strijden vijf genomineerden: twee West-Vlaamse bedrijven in Daikin Europe uit Oostende, IVC uit Avelgem naast Decathlon, Sanofi en UPS.

Naast de trofee van Investment of the Year 2017 worden ook de Lifetime Achievement Trophy en het nieuwe Newcomer of the Year uitgereikt. De Foreign Investment Trophy wordt georganiseerd door Flanders Investment & Trade, een overheidsinstantie die in Vlaanderen gebaseerde bedrijven met internationale bedrijfsrelaties en buitenlandse bedrijven in Vlaanderen mee wil ondersteunen. Stemmen kan via http://www.foreigninvestmenttrophy.be.

(OV)