Torhout: "We liggen niet wakker van Brexit"

Na veertig jaar lesgeven aan de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert is leraar Nederlands en Engels Patrick Knockaert (60) vijf maanden geleden met pensioen gegaan. Hij is Belg, maar woont met zijn gezin in Engeland. "Momenteel heeft de Brexit geen enkel concreet gevolg voor mij", zegt hij. "We liggen er hier alvast niet wakker van. Het is afwachten."