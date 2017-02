Tong blijft de belangrijkste vis in Belgische havens

Tong wordt relatief veel gevangen, maar is ook veruit de duurste, na tarbot. Ook in 2015 was tong al de nummer één in de Belgische havens.

Zoals bekend is de aanvoer van vis het voorbije jaar flink gedaald: met ruim 8 procent tot 16.635 ton. In waarde bleef de daling beperkt tot 3,6 procent en 65 miljoen euro. Ter vergelijking, in het recordjaar 2006 werd er nog voor 81,4 miljoen euro vis verkocht in de Belgische havens. Het dieptepunt dateert van 2013, met een jaaromzet van 56,5 miljoen euro.

Tong blijft veruit de nummer één, met een marktaandeel van 38 procent. Het voorbije jaar werd er 2.197 ton tong aangevoerd, die aan gemiddeld 11,4 euro per kilo over de toonbank ging. De aanvoer lag wel bijna 20 procent lager dan in 2015, terwijl de prijs met bijna 10 procent steeg.

Op de tweede plaats staat pladijs, waarvan de aanvoer vorig jaar met 9 procent daalde. Nummer drie is zeeduivel, dat bijna 17 procent meer gevangen werd.

Opmerkelijk is de scherpe daling van kabeljauw: de aanvoer daalde met maar liefst 59 procent, terwijl de prijs van deze populaire vissoort met 15 procent steeg. Garnalen werden gemiddeld dan weer 43 procent duurder. Nochtans was er fors meer aanvoer (+35 procent).

(BELGA)