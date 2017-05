"Teruggekeerd naar het artisanale"

"Voor elke uitdaging is er een oplossing. Er zijn technieken genoeg om als bakker toch een sociaal leven te hebben", vindt bakker Luc David (45) van bakkerij De Cock in de Langestraat, die erg gepassioneerd met zijn vak bezig is. "Ik wil niet alleen maar bakken, er moet een idee achter zitten."