Stedenbouwkundige vergunning voor 4 windmolens in Bellegem

De windturbines bevinden zich in een lijnopstelling aan de oostzijde van de autosnelweg, in lijn met de snelweg en gebundeld met de in het landschap aanwezige hoogspanningsleidingen, de GSM-mast en een brug over de autosnelweg.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 2.701 collectieve bezwaren en 12 individuele bezwaren ingediend. Daarin wordt gewezen op de mogelijke hinderaspecten van de turbines.

Het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk heeft de meest noordelijk gelegen windturbine (windturbine 1) ongunstig geadviseerd. Het college vreest te veel hinder voor de directe omgeving. De kortste afstand tussen windturbine 1 en de dichtstbijzijnde woning bedraagt 211m en in de nabije omgeving van de turbine bevinden zich het grootste aantal woningen (9 woningen binnen een afstand van 300m).

Door een aantal hinderbeperkende maatregelen te koppelen aan de stedenbouwkundige vergunning oordeelt de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar dat de mogelijke hinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. Zo moeten de vier windturbines voorzien worden van een ijs- en slagschaduwdetectiesysteem en bij de definitieve keuze van het type/merk van windturbine mag zich geen enkele woning binnen de risicoperimeter bevinden. Ook vanuit de reeds afgeleverde milieuvergunning werden hinderbeperkende maatregelen opgelegd naar geluid.

Het windturbineproject moet bijdragen aan de doelstelling om tegen 2020 13% hernieuwbare energie te produceren. Zo worden we minder afhankelijk van de import van schaarse en steeds duurdere energiebronnen, en verkleinen we de uitstoot van broeikasgassen.

Drie windturbines zullen uitgebaat worden door Electrabel NV en één door Yard Energy Development NV. Om de betrokkenheid van de omwonenden te stimuleren, krijgen de inwoners van Bellegem en Rollegem de kans om mee te participeren en mee te investeren in hun eigen lokaal windproject.