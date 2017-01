Staking bij Bombardier Brugge

Dat gebeurde nadat de Europese CEO Philippe Crauste de intenties voor de toekomst van de vestiging had uiteengezet. Officieel is er nog niets bekend, maar een sluiting zou niet aan de orde zijn. De activiteiten in Brugge zouden wel worden herschikt.

Crauste sprak zich uit op een Europese ondernemingsraad van Bombardier. Naar aanleiding daarvan was er om 8.30 uur een personeelsvergadering in Brugge. Het personeel legde meteen het werk neer en heeft het bedrijf verlaten.

"De verschillende werknemersvertegenwoordigers hebben overleg gepleegd rondom deze intenties", aldus Steven Bogaert van ACV Metea, namens het vakbondsfront. De bonden geven samen om 15 uur meer informatie over de inhoud van de intenties en hoe de vakbonden daarmee omgaan.

