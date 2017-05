Sofie Vanrafelghem uit Brugge lanceert biermagazine Arnold

Een betere locatie kon Sofie Vanrafelghem zich niet wensen: in De Hoorn werd de allereerste Stella gebrouwen. Vanaf donderdag 1 juni ligt haar biermagazine bij de dagbladhandelaar. Het eerste nummer telt 114 pagina's en bundelt trendy hotspots, verborgen parels en verhalen van brouwers. Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open VLD) kreeg alvast een exemplaar overhandigd.

Arnold is geen vakblad. Het magazine richt zich tot iedereen die meer wil weten over bier en brengt nieuws uit de sector in binnen- en buitenland. Het blad wil het imago van bier naar een hoger en moderner niveau brengen. "Ik wilde een onafhankelijk magazine creëren en echte verhalen vertellen", zegt biersommelier, mede-initiatiefneemster en hoofdredactrice Vanrafelghem. "Samen met de bierkenner én de leek willen we een duik nemen in het verleden en komaf maken met de mythes. Voorts wil ik aantonen dat bier en food een perfect huwelijk zijn en hoeveel passie er schuilgaat achter elk bier."

Het magazine telt veertien vaste rubrieken. Barley Bulletin bundelt nieuws en topics. In The Taster uiten bekende mensen hun liefde voor bier. Behind The Brew brengt een portret van een brouwerij. In Tap into the World en Citty Hopping gaat de aandacht naar de internationale bierscène en wordt een verrassende kijk gegeven op een stad. In het eerste nummer is dat Parijs. Voorts zijn er interviews en portretten van brouwers, verkopers en marketeers.

Arnold is de patroonheilige van de bierbrouwers. In de elfde eeuw raadde hij de bevolking aan om bier te drinken in plaats van vervuild water. Het gelijknamige magazine verschijnt vier keer per jaar, in een Nederlands- en Franstalige versie. Het wordt uitgegeven door Marvin Media en kost 9,95 euro.

