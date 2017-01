Sirius is de nieuwste aanwinst voor VLOOT

Een paar dagen geleden arriveerde in haar thuishaven Oostende de Sirius van dab VLOOT.

Het vaartuig is ruim 45m lang, bijna 11m breed en kan een snelheid van 13 knopen halen. De sirius is gebouwd met maximale aandacht voor duurzaamheidsaspecten zoals biocidevrije antifouling en warmterecuperatie. Het vaartuig met Oostende als thuishaven, vaart zoals de andere vaartuigen van VLOOT op zwavelarme brandstof. Het zal ingezet worden voor diverse opdrachten zoals 'search en rescue', brandbestrijding, zeevisserijcontrole, olieveegoperaties, uitzetten en onderhouden van boeien, hydrografische en hydrologische metingen en peilingen op de Noordzee en specifieke onderzoeksopdrachten, verruimde en structurele opleidingsmogelijkheden voor het Vlaams maritiem onderwijs en tal van andere opdrachten die passen in een toekomstgericht Noordzee- en havenbeleid...

De Sirius zal op termijn de sleper en brandbestrijdingsvaartuig De Zeehond vervangen.

(ML)