Roularta boekt minder geconsolideerde omzet, maar meer bedrijfswinst in 2016

Analisten gepolst door Bloomberg hadden gemiddeld gerekend op 280 miljoen euro. De geconsolideerde ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met 2,4 procent tot 34,4 miljoen euro. Dat heeft Roularta vrijdagochtend bekendgemaakt.

De sterke cashflow van de groep verlaagt de nettoschuldpositie met 18,2 miljoen euro tot 57,4 miljoen euro op geconsolideerde basis, klinkt het. Ook de liquiditeits- en solvabiliteitsratio's verbeteren 'aanzienlijk' dankzij de sterkere geconsolideerde balans.

Roularta zal een brutodividend van 0,50 euro per aandeel betalen voor 2016. Lage visibiliteit in de hele mediasector omtrent de reclamebestedingen in de markt maakt het volgens Roularta moeilijk om een prognose te maken voor het eerste semester van 2017.

(Belga)