Roeselarenaar, die overkomt van Unilin, is nieuwe financieel directeur bij Lotus Bakeries

Sinds de overname van het Britse Urban Fresh Foods en Natural Balance Foods is Lotus Bakeries ook actief op de markt van natuurlijke tussendoortjes. Het bedrijf zet volop in op dit nieuwe segment, en zet Isabelle Maes als ceo Natural Foods aan het hoofd ervan. Mike Cuvelier wordt de nieuwe CFO of financieel directeur. De Roeselarenaar, die school liep aan het Klein Seminarie, komt over van de vloerbekledingsgroep Unilin, waar hij ook al drie jaar financieel directeur was. Voordien verdiende hij zijn strepen bij Bekaert.

(Belga/FJA)