Rode Poon opnieuw verkozen tot Vis van het Jaar

Rode poon is voor de derde keer uitgeroepen tot vis van het jaar. De bekendmaking vond plaats in het sterrenrestaurant Castor van Maarten Bouckaert, die als NorthSeaChef vaak werkt met rode poon.

Na 2002 en 2012 is rode poon opnieuw uitgeroepen tot vis van het jaar. Er wordt niet doelmatig gevist op rode poon, maar het is voor de Belgische reders wel een belangrijke bijvangst. Vorig jaar werd nog 1.241 ton rode poon aangeland in binnen- en buitenlandse havens.

Rode poon valt vooral op door zijn rode kleur aan de bovenzijde. Het is een vis die vooral op de bodem leeft en zich daar voedt met wormen of jonge schaaldieren. Het is een stevige vis die tot 75 cm groot en 500 gram zwaar kan worden. Het VLAM is dit jaar ontzettend vroeg met de bekendmaking, omdat de rode poon nu op zijn best is.

Volgens ILVO, het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, is het visbestand aanzienlijk en zelfs stijgend. Er staat geen quotum op het bevissen van rode poon en er is geen gevaar dat het visbestand slinkt. "Het is een dankbaar product dat me niet vreemd is", aldus sterrenchef Maarten Bouckaert. "Koud is hij iets minder, maar een tartaar kan wel. De vis is ontzettend lekker lauw of warm."

Dit jaar gaan de partners van het initiatief opnieuw op zoek naar de beste restaurantbereiding van rode poon. De winnaar krijgt dan de titel 'Viskok van het jaar'.

(Belga)