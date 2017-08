Restaurant uitgebrand Ten Doele in Zuienkerke heropent als 'Manoir Polderzicht'

Manoir Polderzicht, de nieuwe naam die Yves Acke en Valérie Vanneste voor de uit de as herrezen horecazaak bedachten, blijkt ondertussen weer prima te draaien. "We zagen deze zomer al een pak toeristen op ons terras, en ook de vroegere vaste klanten vinden opnieuw de weg", zegt Yves. Het uitgebrande Hoeve Ten Doele vond in de Bruggeling een nieuwe uitbater met ambitieuze plannen. Ondertussen zijn we tweeënhalf jaar verder en staat hij samen met zijn partner Valérie Vanneste voor een heuglijk moment: na de opening van hun tearoom, vorig jaar in september, ontvangen ze nu vrijdag de eerste klanten voor het restaurant.

Na de brand, begin januari 2015, werd het volledig gestript en heropgebouwd. "We hebben bewust voor een wat hedendaagser interieur gekozen. Met rustgevende tinten, en hier en daar wat nostalgische accentjes. De basis is tijdloos klassiek, een mix van landelijk en modern", toont Yves. Op de menukaart komt een verwijzing naar de verwoestende brand. "Veel klanten zijn daar nieuwsgierig naar", klinkt het.

(WK)