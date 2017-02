Reo Veiling in de prijzen op eerste Food Waste Awards

Deze zijn een gezamenlijk initiatief van het Food Surplus Entrepeneurs Network, Ovam en de koepel Komosie dat de beste praktijken om voedselverlies tegen te gaan in de kijker wil zetten.

Gent kreeg een Award voor zijn campagne het 'Restorestje', die de stad in januari 2015 samen met Test-Aankoop op touw zette en waarmee het restaurants wil overtuigen om de voedseloverschotten mee te geven met de klant. Rekub is een non-profit organisatie uit Antwerpen die in de zomer van 2015 van start ging met een pop-up restaurant waar uitsluitend met voedseloverschotten gekookt wordt. Daarnaast ontwikkelden ze een gratis 'food waste app' dat een platform wil aanbieden tussen handelaars met voedseloverschotten en consumenten met engagement. Via deze app kunnen handelaars producten op overschot posten. Op hun website www.rekub.be geven de initiatiefnemers ook heel wat informatie over voedselverspilling in de wereld en tips aan consumenten om hiertegen in te gaan.

In de categorie van 'de bedrijven in de voedingssector' ging de prijs naar de Reo Veiling uit Roeselare, een coöperatieve telersvereniging die groente- en fruitsoorten van zo'n 1.100 telers verhandelt voor de versmarkt. Om voedselverspilling tegen te gaan, sensibiliseren ze het eigen personeel en de producenten om duurzaam om te gaan met verse producten. Voedseloverschotten worden overgemaakt aan sociale organisaties, bestemd als diervoeder of natuurlijke bemesting op de akkers.

Bij de sociale organisaties tot slot werden de sociale kruideniers uit Gent en de stadsakker De Site, beiden projecten van de vzw Samenlevingsopbouw Gent, bekroond voor hun project 'Rabot op je bord'. Het gaat om een duurzaam en solidair project dat de toegang tot gezonde voeding wil verhogen voor mensen in armoede door producten te vervaardigen met kwalitatieve voedseloverschotten en de geoogste groenten van de eigen stadsakker. Ook hier gaat niets verloren, want niet verkochte producten worden herwerkt tot nieuwe.