Record voor Zeebrugse haven voor verschepen van nieuwe wagens in havenarbeid

Het aantal autotrafieken is gestegen met maar liefst 14,3% in vergelijking met 2015. Vooral de export naar de Verenigde Staten, Zweden en Spanje vermeerderde opvallend. Hopelijk gooien de protectionistische maatregelen van de nieuwe Amerikaanse president Trump geen roet in het eten.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk blijft wel de voornaamste handelspartner, met 45% van de trafieken. "Een beperking van de vrijhandel met de UK na de Brexit zou een ramp zijn voor Zeebrugge én voor de West-Vlaamse ondernemingen, want we voeren veel meer uit naar het Verenigd Koninkrijk dan we invoeren. Zoals Jacques Brel zo mooi zong : Londres est le faubourg de Bruges", zegt Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van de haven.

Ook de stukgoed (+27,5%) deed het uitstekend dank zij meer papierpulp. Het aantal crusiepassagiers (+58%) boomde als nooit tevoren, ondanks de terroristische aanslagen.

De overslag van vloeibaar gas daarentegen daalde met 20%. Volgens Joachim Coens is dit vijf jaar na de kernramp in Fukushima te wijten aan de nood aan alternatieve energie in Japan : "Bovendien gaat veel meer vloeibaar aardgas nu vanuit het Midden-Oosten richting Azië."

Containers

De containertrafieken waren rampzalig met een daling van maar liefst 34% op diepzee trafieken. De internationale containerallianties verkiezen Antwerpen als aanvoerhaven en noodzaakten Zeebrugge om een van de twee containtertemrinals te sluiten. Toch is er hoop : in april 2017 starten er nieuwe containerdiensten vanuit Azië en Nieuw-Zeeland naar Zeebrugge.

In 2016 werd er in Zeebrugge bijna 38 miljoen ton goederen behandeld. Dat is een daling van 1,3 procent in vergelijking met 2015. De West-Vlaamse haven wacht nu op de eerste spadesteek van minister Ben Weyts - nog deze legislatuur - voor de verbetering van de toegankelijkheid van de achterhaven. De beloofde versoepeling van de regelgeving omtrent de binnenvaart op zee zou binnenkort al moeten gerealiseerd worden....

(SVK)