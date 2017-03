PS Radiocom neemt start in Greenbridge in Oostende

Het jonge bedrijf verkoopt radiocommunicatietoestellen zoals portofoons, mobilofoons en aanverwante producten en diensten. "Maar daarnaast richten we ons ook op alle nieuwe toepassingen waarbij radiocommunicatie centraal staat", zegt Sylvie Debaere. "De communicatiesystemen programmeren we zelf op basis van wat de klant verwacht, inclusief de aanvagen en vergunningen en alle administratie daar rond."

De twee starters komen allebei uit de radiocommunicatiesector. "We hebben een jarenlange ervaring met communicatiesystemen in de petrochemie, haven, beveiliging en logistiek."

Ondersteuning

Het duo koos voor Greenbridge om hun nieuwe bedrijf te vestigen. "Niet alleen is dit voor ons een centrale ligging, maar we kunnen hier ook rekenen op administratieve en logistieke ondersteuning en daarbij is ook de link met de maritieme sector belangrijk", stelt Peter Borgoo.

"Greenbridge is voor jonge en innovatieve bedrijven als PS Radiocom een ideale uitvalsbasis om verder te kunnen groeien. Bovendien zijn er opportuniteiten met de offshore windmolenparken en alles wat met de blue energy te maken heeft", aldus burgemeester Johan Vande Lanotte, die nog meegeeft dat momenteel alle kantoorruimte verhuurd is bij Greenbridge. Medio april komt er weer ruimte vrij.

(ML)