Poperinge: "Ik wil blijven plakken in Londen, ondanks de Brexit"

Hoe kijken streekgenoten die in het Verenigd Koninkrijk wonen naar de Brexit? We vroegen het aan Vic Vansevenant uit Poperinge. De oud-voorzitter van de Poperingse jeugdraad studeert in Londen en is niet van plan om er snel weg te trekken. "Het Verenigd Koninkrijk was altijd al een buitenbeetje in Europa."