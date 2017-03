Picanol boekt beste resultaat ooit in 2016

De groep, inclusief Tessenderlo Chemie nv, maakte in 2016 119 miljoen euro winst, 'het beste resultaat ooit', luidt het in een persbericht. En ook voor 2017 is Picanol optimistisch gestemd, 'op basis van een goed gevuld orderboek'.

Picanol verkocht vorig jaar een recordaantal weefmachines. De omzet van de groep steeg met ruim 20 procent tot 638,78 miljoen euro. Dat is meer dan in het recordjaar 2013, toen 560 miljoen euro omzet werd gerealiseerd.

Voor de eerste helft van 2017 verwacht Picanol een verdere lichte omzetstijging. De hogere grondstoffenprijzen zouden slechts een beperkte impact hebben. De raad van bestuur stelde een brutodividend van 0,1 euro per aandeel voor.

