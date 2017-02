Personeel van Bombardier gaat donderdag weer aan de slag

Bij Bombardier wordt woensdag voor de tweede dag gestaakt, nadat de Europese CEO van Bombardier Transportation, Philippe Crauste, dinsdag de toekomstintenties voor de fabriek uit de doeken had gedaan. De vestiging zou voortaan worden aangestuurd vanuit Frankrijk en de las- en schilderactiviteiten zouden worden stopgezet. De bonden leiden daaruit af dat de helft van de banen op het spel staat.

Woensdag trok het personeel naar het stadhuis. "Bijna iedereen was bereid om mee te stappen", zegt Freddy Bakker van ABVV Metaal. "Op de Burg zijn we ontvangen door burgemeester Renaat Landuyt en het stadsbestuur. We konden een half uur lang onze grieven en verzuchtingen duiden en we hebben de indruk dat iedereen op dezelfde golflengte zat en de tewerkstelling bij Bombardier in Brugge wil garanderen", aldus Bakker.

Ondernemingsraad op 3 maart

Het gemeenschappelijk vakbondsfront kreeg ook van schepen Annick Lambrecht te horen dat ze de zaak zal aankaarten in het Vlaams parlement. De vakbonden hadden dat gevraagd. Vooral de productie van de M7-bestelling van de NMBS baart de bonden zorgen. Ze willen de garantie dat de volledige productie zal gebeuren in Brugge, zoals eerder was beloofd.

Dat zette Pol Van Den Driessche, die namens N-VA aanwezig was, aan om contact op te nemen met partijgenote en Kamerlid Inez De Coninck. Zij kreeg namelijk eerder van minister van Mobiliteit François Bellot te horen dat de productiesites voor de M7-rijtuigen contractueel zijn vastgelegd. Een eventuele wijziging kan dus enkel na akkoord van de NMBS. De N-VA roept de internationale leiding van Bombardier op om zich aan deze afspraken te houden en de volledige productie in Brugge uit te voeren.

Op 3 maart volgt een ondernemingsraad over de site in Brugge. Dan zal het personeel te horen krijgen wat er precies zal gebeuren. Het personeel gaat morgen donderdag weer aan de slag. "Stiptheidsacties en personeelsvergaderingen, naarmate we meer info verkrijgen, zijn in de komende weken uiteraard niet uitgesloten", besluiten de bonden.

(Belga)