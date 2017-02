Oud-topman van Barco wordt voorzitter ziekenhuisnetwerk en ziet ook ziekenhuis van Izegem aansluiten

Het E17-ziekenhuisnetwerk met de ziekenhuizen AZ Maria Middelares Gent, AZ Groeninge Kortrijk en het O.L.V. van Lourdesziekenhuis Waregem is opgericht in 2015. Daar komen er nu nog twee bij: het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze en de Sint-Jozefskliniek Izegem. De vijf ziekenhuizen zullen hun expertise verder bundelen. Met die uitbreiding vertegenwoordigt het netwerk al 2.300 erkende bedden in een zorgregio met 400.000 mensen, goed voor 6.000 medewerkers en 600 artsen.

Met het oog op de verdere uitbouw en professionalisering van het E17-ziekenhuisnetwerk werd Eric Van Zele door het netwerkcomité aangesteld als onafhankelijk voorzitter. De inmiddels 68-jarige Van Zele zal in nauw overleg met de beleidsverantwoordelijken van de netwerkziekenhuizen het transitieproces van individuele ziekenhuizen naar één geïntegreerd ziekenhuisnetwerk begeleiden en de strategie van het netwerk mee helpen uitwerken.

