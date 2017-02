Opnieuw reeks Gastronomische Lentekriebels in Roeselare

De Gastronomie van de Rodenbachstreek verenigt tien gastronomische restaurants in de regio Roeselare en pakt twee keer per jaar uit met een gemeenschappelijke culinaire avond. De culinaire lentekriebels beloven tien vrijdagavonden topgastronomie voor één en dezelfde all in-prijs.