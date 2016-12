Opnieuw recordprijs voor hopscheuten van kwekers uit Poperinge en Reningelst

In de REO Veiling vond woensdagmorgen de nationale primeurverkoop van de hopscheuten plaats. De eerste hopscheuten werden geveild voor 170 euro per 100 gram., dat is 10 euro per 100 gram meer dan vorig jaar. Er werden in totaal 28 potjes van 250 gram geveild of alles samen 7 kilo hopscheuten. Koper is Makro Cash & Carry die de hopscheuten aan verschillende toprestaurants zal leveren. Daar komen ze vanavond al op het bord. Mogelijk is dat in The Jane van Sergio Herman, die is als vanouds geïnteresseerd.

De primeurhopscheuten werden aangeleverd door drie producenten, waaronder De Lovie uit Poperinge, centrum voor personen met een verstandelijke beperking. Zeven medewerkers zijn daar gedurende evenveel uren gisteren aan de slag geweest om 11 potjes van elk 250 gram marktklaar te maken. De hopscheuten worden namelijk manueel geoogst en dat is een zeer arbeidsintensieve klus. Tweede producent is Tomas Boeraeve uit Poperinge en derde is Marc Vandevelde uit Reningelst.

(MMR)