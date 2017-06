Oostende: "Plots niet meer welkom"

Sarah De Vriendt (36) en Tony Belpaeme (44) zijn twee rasechte Oostendenaars die sinds 13 jaar in het Britse Plymouth wonen. Sinds de Brexit is er echt iets veranderd, vinden ze. "Wij hebben ons nooit buitenlander gevoeld", vertellen ze. "En nu zijn we plots niet meer welkom. Onze kinderen kregen in de weken voor en na het referendum zelfs opmerkingen van klasgenoten te slikken."