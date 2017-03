Onze pluimveesector vreest Oekraiënse eieren niet maar houdt de vinger aan de pols

Ook de problematiek van de import van Oekraïense eieren op de Europese markt zal hij aankaarten. Het is al een paar jaar dat hij dit dossier volgt. "Eigenlijk is het allemaal begonnen door de oorlog in de Krim", zegt Francesco. "De Europese Unie vond dat ze iets moest doen om Oekraïne te steunen, en onder leiding van toenmalig eurocommissaris Karel De Gucht werd een handelsakkoord onderhandeld waarbij Oekraïne voor een heffingenvrij contingent van 1500 ton e...