Ontdek ons gloednieuwe magazine: KW Weekend

Altijd trots op West-Vlaanderen, het is de rode draad doorheen een fonkelnieuw magazine dat vanaf vrijdag 3 maart elke vrijdag bij onze Krant van West-Vlaanderen zit. De naam? KW Weekend!

64 pagina's boordevol praktische rubrieken, leuke tips, verrassende weetjes, knappe fotografie, intrigerende reportages en spraakmakende interviews over het goede West-Vlaamse leven.

Dit nieuwe KW Weekend komt in de plaats van de vroegere provinciale krant, waarvan de beste reportages en interviews nu worden opgenomen in de lokale krant.

West-Vlaanderen boven!

De missie van KW wordt op die manier nog scherper en duidelijker : wat goed is voor West-Vlaanderen, is goed voor KW! KW wil West-Vlaanderen groter maken en geen twijfel laten bestaan : vrijdag is niet langer visdag maar zoveel meer KW-dag.

Special bekerfinale

Nog een extraatje voor morgen vrijdag 3 maart: KW pakt naast het nieuwe magazine uit met een special rond de bekerfinale tussen de West-Vlaamse ploegen Zulte Waregem en KV Oostende. Gratis bij KW!