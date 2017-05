Ondernemerscentrum Kortrijk beloont trouwe klanten van lokale handelaars

Het Ondernemerscentrum Kortrijk bouwt al 10 jaar aan ondernemerschap. Anno 2017 is het basisconcept nog altijd identiek als een decennium geleden: een mix van letterlijk onderdak voor ondernemers, een inhoudelijk aanspreekpunt voor economie en een labo voor innovatie. Die formule 'Ondernemerscentrum' vond intussen navolging in enkele centrumsteden zoals Roeselare en Oostende. "Een van onze doelstellingen is nog altijd de lokale handel ondersteunen met concrete instrumenten en gerichte acties", weet gedeputeerde voor Economie, Jean de Bethune.

De nieuwste actie is de lancering van 'Ik koop lokaal, bij een winkelier van hier', een initiatief van de Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Unizo West-Vlaanderen en10 West-Vlaamsesteden en gemeenten.Vanaf donderdag 18 mei delen Kortrijkse handelaars aan hun trouwe klanten een katoenen herbruikbare zak uit. "Detailhandel speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lokale economie. Bruisende handelszaken zorgen voor dynamiek en sfeer in de stadskernen", zegt schepen voor lokale economie Rudolf Scherpereel. De eerste katoenen zak werd symbolisch overhandigd aan Ann-Sophie Belaen van Tarterie op de Grote Markt. 'Ik koop lokaal' past in het kader van het Europees project Krak West. In Kortrijk worden 10.000 zakjes uitgedeeld op een totaal van 50.000 exemplaren verdeeld over de provincie.

(PVH/Foto's LOO)