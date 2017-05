Nog steeds geen duidelijkheid over tramorder De Lijn voor Bombardier

Op 13 juni volgt een extra raad van bestuur die gewijd zal zijn aan het tramorder. Dat zegt de woordvoerder van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij Tom Van de Vreken.

De Lijn had de bestelling van 146 lagevloertrams, de grootste bestelling van trams ooit door De Lijn, aanvankelijk toegewezen aan het Spaanse CAF. Die beslissing werd echter door de Raad van State geschorst na een klacht van concurrent Bombardier. De Canadese trein- en trambouwer zou de trams in zijn vestiging in Brugge kunnen maken.

Verwacht werd dat de raad van bestuur van De Lijn woensdag duidelijkheid zou scheppen in het dossier. Er werd echter beslist om een extra vergadering te organiseren op 13 juni.

Ofwel wordt de gunningsbeslissing gedetailleerder uitgewerkt en opnieuw voorgelegd aan de raad van bestuur ter goedkeuring, ofwel moet de marktbevraging worden overgedaan. In het laatste geval zou de bestelling 1,5 tot 2 jaar vertraging oplopen.

