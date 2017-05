Noble Chocolates uit Veurne start nieuwe productielijnen op

"We zijn in 2000 gestart met één product: onze bekende chocoladecups, die nog altijd worden gemaakt met eigen geconstrueerde machines", zegt Patriek Destrooper. "Zo'n machine is nergens te koop. Het unieke is dat daardoor onze cups een flinterdun fijn kuipje vormen met een voetje onderaan. Dat zorgt voor een aparte mondsensatie met een krokante bite. Het accent ligt op de vulling, want die primeert en is trouwens veel duurder dan de chocolade. Onze kwaliteit kunnen we verzekeren omdat we met de beste producten werken zoals Callebaut chocolade en onze recepturen worden uitgewerkt door een maître chocolatier die ook innovatieve smaken voor de vullingen bedenkt."

...