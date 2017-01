Nieuwe limited edition van Nespresso lag 6 jaar te rijpen in Zeebrugge

Het populaire koffiemerk Nespresso, bekend van de capsules en dankzij de spotjes met George Clooney, pakt af en toe uit met 'limited editions'. Dat zijn dan koffiecupvarianten die tijdelijk aan het aanbod worden toegevoegd. En dit keer komt daar nu wel een heel speciale soort bij, met de 'limited edition Selection Vintage 2011'. Het gaat om koffie op basis van pure Arabica bonen van de Columbiaanse hoogvlakten, maar dan wel koffie die gedurende zes jaar heeft liggen rijpen in het speciale 'Seabridge magazijn'. En dat magazijn bevindt zich gewoon in... Zeebrugge.

Het magazijn, met mede tot stand kwam dankzij steun van de overheid, werd in 2009 geopend. Het logistieke centrum van 20.000 vierkante meter was toen een investering van 21,7 miljoen euro. Het eerste resultaat van die aanpak is nu dus te proeven.

Yannick Dehandschutter beste sommelier van Belgie 2013, kon de koffie al proeven en is enthousiast. "Een zeer aromatische koffie met krachtige hout- en tabaksgeuren", beschrijft hij op de website van Nespresso. "Maar ik ruik ook sigaar. Een koffie voor het najaar of de winter, het perfecte kopje voor na een wandeling in het bos."

(FV)