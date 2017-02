Nieuwe investering voor Koramic: ook Franse concurrent wordt overgenomen

Cérabati, opgericht in 1864 in Paulhauget (Clermont-Ferrand), stelt zowat honderd mensen tewerk. Met de overname groeit de divisie Koramic Ceramics van de investeringsgroep uit tot de grootste producent van keramische vloer- en wandtegels in Frankrijk. De nieuwe tegelgroep biedt werk aan 380 werknemers in Frankrijk en is goed voor een omzet van meer dan 60 miljoen euro.

Koramic heeft naast Frankrijk ook nog twee keramische vloer- en wandtegelproducenten in Italië. De investeringsmaatschappij heeft de ambitie om de divisie Koramic Ceramics verder internationaal uit te bouwen.

(Belga)