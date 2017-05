Nieuw bloed na vijf generaties

Neen, het was voor Stan Roose en zijn echtgenote Judith Fransoo niet evident om het roer over te nemen van een bakkerij die reeds 181 jaar aan één en dezelfde familie toebehoorde. Intussen is de overname al een paar maanden een feit en hebben buurtbewoners de troeven van beide jonge mensen in veelvoud ontdekt.